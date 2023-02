Usa, spesi 400mila dollari per abbattere i tre oggetti volanti "misteriosi": uno era un pallone ad elio da 12 dollari

Tuttavia, con elevata probabilità, uno dei tre misteriosi oggetti era "solo" un pallone ad elio del valore di 12 dollari , lanciato da un club aeronautico amatoriale dell'Illinois. La decisione di far alzare in volo i caccia con missili termoguidati per neutralizzarli era stata presa dal presidente Joe Biden, su consiglio dei militari, dopo il caso del pallone-spia cinese . Lo stesso presidente Biden ha poi confermato che gli oggetti abbattuti nel weekend tra il 10 e il 12 febbraio sembrano essere innocui, legati a scopi scientifici o ricreativi.

Come riporta "The Guardian", la Northern Illinois Balloon Brigade l'11 febbraio ha denunciato la scomparsa di uno dei suoi palloni aerostatici, usato per misurare la temperatura, l'umidità, la pressione o le correnti del vento. Sebbene il gruppo non abbia collegato i due eventi, la traiettoria del pallone suggerisce una possibile connessione.

Sul sito web della Northern Illinois Balloon Brigade si legge che l'ultima volta che il pallone K9YO ha volato a un'altitudine di 11.560 m vicino all'isola di Hagemeister in Alaska. Tuttavia, poiché "nessuna parte dell'oggetto abbattuto è stata recuperata", il gruppo ha affermato di non essere in grado di confermare definitivamente se si trattasse effettivamente di uno dei loro palloni.