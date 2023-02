Palloni spia, Biden: "Abbatteremo ogni oggetto volante che minacci gli Usa"

"Non sappiamo ancora cosa siano i tre oggetti abbattuti la settimana scorsa ma al momento nulla fa pensare che siano legati alla Cina", ha sottolineato il presidente ricordando che tuttavia "l'abbattimento del pallone spia è stato un chiaro segnale alla Cina". "Non vogliamo il conflitto con Pechino. Continuerò a parlare con il presidente Xi", ha assicurato Biden ribadendo di "non voler chiedere scusa" per aver ordinato la distruzione.

Il presidente ha poi dichiarato di aver incaricato il suo consigliere per la sicurezza nazionale di guidare uno sforzo a livello governativo per affrontare in sicurezza gli oggetti volanti nello spazio aereo. Gli Stati Uniti stabiliranno un migliore inventario di oggetti aerei senza equipaggio sopra lo spazio aereo del paese e si assicureranno che sia "accessibile e aggiornato". "Questi passaggi porteranno a cieli più sicuri e protetti per i nostri viaggiatori aerei, i nostri militari, i nostri scienziati e anche per le persone a terra", ha affermato Biden.

Il presidente americano, sempre in relazione ai tre oggetti volanti non identificati abbattuti sui cieli dell'America e del Canada, ha detto che "nulla in questo momento suggerisce che fossero collegati al programma di mongolfiere cinesi di sorveglianza o che fossero veicoli di sorveglianza di altri Paesi". "L'attuale valutazione dell'intelligence è che questi tre erano molto probabilmente palloni legati a società private, istituti ricreativi o di ricerca che studiano il tempo o conducono altre ricerche scientifiche", ha spiegato.