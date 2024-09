Donald Trump ha criticato la decisione del dipartimento di Giustizia per la decisione di sanzionare dirigenti di Russia Today e sequestrare 32 piattaforme che la Russia ha utilizzato per interferire nel voto di novembre. Parlando a un comizio in Wisconsin, il tycoon ha sostenuto che "se la prendono sempre con la povera Russia e tutto il mondo li prende in giro". "La Russia, sempre la Russia. E poi non si preoccupano della Cina o dell'Iran", ha attaccato l'ex presidente.