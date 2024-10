L'ultimo sondaggio del New York Times/Philadelphia Inquirer/Siena College rivela margini strettissimi tra Donald Trump e Kamala Harris in Pennsylvania e Arizona. Si tratta di due degli Stati in bilico più importanti per la vittoria alle elezioni presidenziali di Usa 2024. Secondo la rilevazione, la democratica ha un lieve vantaggio in Pennsylvania, 50% contro 47%, mentre il repubblicano continua a essere avanti in Arizona, 51% contro 46%.