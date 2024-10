Donald Trump, a un comizio ad Aurora, in Colorado, ha attaccato la candidata democratica Kamala Harris. "Non è la persona giusta per questo Paese, né per nessun Paese - ha detto -. Non ha idea di quello che sta accadendo, noi semplicemente renderemo l'America di nuovo grande". "Non sono un fan di 'Sleepy Joe' - ha proseguito riferendosi a Joe Biden -, ma almeno lui ha ricevuto migliaia di voti, Kamala nessuno".