Usa 2024, Biden: "La scelta degli elettori va rispettata. Non si può amare il Paese solo quando si vince"

Biden ha detto poi di aver sentito il presidente eletto Donald Trump. "Gli ho parlato per congratularmi con lui per la sua vittoria e gli ho assicurato che ordinerò a tutta la mia Amministrazione di lavorare con il suo team per garantire una transizione pacifica e ordinata. Questo è ciò che il popolo americano merita", ha detto. "Farò il mio dovere di presidente. Manterrò fede al mio giuramento e onorerò la Costituzione. Il 20 gennaio avremo un pacifico trasferimento di potere qui in America", ha ribadito Biden.