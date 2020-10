Usa 2020, Trump attacca: "La famiglia Biden è un'impresa criminale"

-afp

"La famiglia Biden è un'impresa criminale, una delle più corrotte della storia americana": Donald Trump, in Georgia per l'ultimo comizio di una lunga giornata elettorale, torna all'attacco chiedendo che Biden e il figlio Hunter rispondano delle loro azioni. Il riferimento è alle presunte email pubblicate dal New York Post. "E' il più grande scandalo politico dopo lo spionaggio sulla mia campagna da parte di Obama - ha detto Trump -. Arrestateli".