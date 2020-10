Usa 2020, Trump contro Facebook e Twitter: coprono Biden 

Afp

Donald Trump si scaglia contro Facebook e Twitter per aver bloccato la storia del New York Post sulle email del figlio di Joe Biden. "Terribile - twitta il presidente americano - che abbiano smontato la storia che è una 'pistola fumante' contro Joe Biden e suo figlio Hunter. E' solo l'inizio per loro - minaccia ancora Trump - non c'è niente di peggio di un politico corrotto".