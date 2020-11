Usa 2020, l'Osce accusa Trump di palese abuso di potere

Ansa

Donald Trump è stato accusato dall'Osce di "palese abuso di potere". Gli osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa impegnati nel monitoraggio delle elezioni ritengono che sia senza fondamento la dichiarazione dell'attuale presidente secondo cui sarebbe in atto una "frode" ai suoi danni nel conteggio dei voti alle presidenziali Usa.