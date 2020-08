Usa 2020, Kamala Harris attacca Donald Trump per la gestione della pandemia

Nella sua prima apparizione insieme a Joe Biden come sua vice, Kamala Harris ha sferrato un duro attacco a Donald Trump ma anche al suo numero due Mike Pence. "L'America invoca una leadership. E invece abbiamo un presidente che si preoccupa più di se stesso che delle persone che lo hanno eletto", ha detto, accusandolo di non aver "mai preso seriamente la pandemia" e di aver trascinato il Paese "nella peggiore crisi dalla grande depressione".

"Lavorare insieme per ristabilire l'anima del Paese e combattere a favore delle famiglie di lavoratori per far avanzare il Paese": è lo slogan del debutto di Joe Biden e di Kamala Harris all'indomani della scelta della 55enne senatrice californiana come vice nel ticket dem per la Casa Bianca.

Prima afroamericana nominata come candidata alla vicepresidenza Prima afroamericana nella storia Usa e terza donna dopo la deputata italo-americana Geraldine Ferraro nell'84 con il dem Walter Mondale e la governatrice repubblicana dell'Alaska Sarah Palin nel 2008 a fianco del senatore John McCain. Divisi da 23 anni di età, ma accomunati dal desiderio di unire il partito e il Paese, i due hanno parlato insieme per la prima volta - rispettando le misure di distanziamento sociale per la pandemia - in una scuola di Wilmington, la cittadina del Delaware dove l'ex vicepresidente vice con la moglie Jill e conduce gran parte della sua campagna dal sottoscala di casa.

Le parole di Joe Biden "Kamala Harris è una donna intelligente, tosta, esperta, una combattente collaudata per la middle class, pronta a fare questo lavoro dal primo giorno per ricostruire questo Paese. Questo è un momento grave per la nazione e non ho dubbi che la persona che ho scelto sarà la prossima vicepresidente d'America", ha detto Biden.

L'attacco a Trump La senatrice non ha deluso e nella sua prima apparizione ha sferrato subito un duro attacco alla coppia Trump-Pence. La Harris ha ricordato i vari mali che affliggono il Paese, sottolineando che "gli Usa stanno sperimentando una 'resa dei conti morale' con il razzismo". "Black lives matter", ha scandito, ammiccando subito all'elettorato afroamericano.