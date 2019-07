Usa 2020, il miliardario Tom Steyer scende in campo contro Trump

Il miliardario anti-Trump Tom Steyer si candida ufficialmente alla Casa Bianca tra le fila dei democratici, di cui è uno dei maggiori finanziatori. In un video di quattro minuti in cui annuncia la propria discesa in campo, Steyer spiega che i punti centrali della sua piattaforma saranno ridurre l'influenza delle grandi corporation sulla politica e la lotta ai cambiamenti climatici.