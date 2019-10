Usa 2020, Hillary Clinton: "Russi stanno preparando candidata dem"

L'ex segretario di Stato Usa Hillary Clinton ha denunciato che i russi "tengono gli occhi su qualcuno che attualmente è nelle primarie democratiche a la stanno preparando per diventare la candidata di un partito terzo" per dividere gli elettori liberali e aiutare la rielezione di Donald Trump. "E' la favorita dei russi, hanno un sacco di bots e altri modi per sostenerla", Secondo alcuni media si tratterebbe di Tulsi Gabbard.