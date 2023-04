Usa, 16enne va a prendere i fratelli ma sbaglia casa: il proprietario gli spara in testa

Stati Uniti, altra tragedia legata alle armi a Kansas City, in Missouri.

Il 16enne Ralph Pual Yarl è stato gravemente ferito alla testa e a un braccio dal proprietario di un'abitazione che ha sparato al giovane che si era presentato (sbagliando casa) alla sua porta, suonando il campanello, per prendere i suoi fratellini. Buona parte della popolazione di Kansas City è scesa in strada per protestare ed esprimere solidarietà alla famiglia della vittima. Al caso si sono interessati anche importanti star americane come Quentin Tarantino e Halle Barry.