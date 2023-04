Sparatoria Alabama, Biden chiede al Congresso stretta sulle armi

Dopo l'ennesima sparatoria negli Usa, il presidente Joe Biden ha invitato il Congresso a "richiedere controlli dei precedenti per tutte le vendite di armi, a eliminare l'immunità dalla responsabilità dei produttori di armi e a vietare armi d'assalto e caricatori ad alta capacità".

"Le armi sono il principale killer di bambini in America, e il numero sta aumentando, non diminuendo. Questo è oltraggioso e inaccettabile", ha ricordato Biden commentando il massacro in Alabama durante una festa di ragazzi, in cui sono state uccise quattro persone.