Usa, 123 bambini rapiti salvati durante un'operazione di polizia in Michigan

L'operazione degli US Marshals, denominata MISafeKid, è stata condotta nella contea di Wayne County: l'obiettivo era quello di localizzare 301 minorenni scomparsi. Dopo aver salvato i 123 ragazzi, le autorità hanno interrogato tutti per verificare le loro condizioni di salute e il motivo per cui erano stati rapiti: secondo il rapporto ufficiale dei Marshals, nessuno dei ragazzini è stato vittima di violenza sessuale, ma tre di loro erano stati sequestrati proprio per destinarli al mercato del sesso.



Tutti i ragazzini erano in discrete condizioni di salute a parte uno, che non mangiava da tre giorni e che è stato immediatamente portato al quartier generale perché potesse essere visitato e rifocillato. Durante gli interrogatori dei bambini, le autorità sono anche riuscite a ottenere informazioni in medito ad ulteriori due minori scomparsi in Texas e uno in Minnesota. "Il messaggio per i bambini scomparsi e per le loro famiglie - spiega una nota degli U.S. Marshals - è che non smetteremo mai di cercarli".