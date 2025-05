Uruguay, morto l'ex presidente José Pepe Mujica

José "Pepe" Mujica, ex presidente dell'Uruguay, è morto a 89 anni. Mujica era in cura per un cancro all'esofago dalla primavera del 2024, quando gli fu diagnosticata la malattia. "È con profondo dolore che annunciamo la morte del nostro compagno Pepe Mujica. Presidente, militante, leader e dirigente. Ci mancherai molto, caro vecchio", ha scritto su X l'attuale presidente del Paese sudamericano, Yamandù Orsi. "Grazie per tutto quello che ci hai dato e per il tuo profondo amore per il tuo popolo", ha aggiunto Orsi. Mujica, nel suo impegno politico, cercò di seguire e di mettere in pratica gli ideali di uguaglianza a cui credeva profondamente. Il suo stile di vita fu semplice e umile.