Uruguay, sciami di api attaccano la popolazione: 32 feriti

Trentadue persone sono rimaste ferite e hanno fatto ricorso alle cure del personale sanitario. L''attacco degli insetti a persone e automobili è stata confermata da Fernando Pedrozo, vice capo della polizia di Cerro Largo, dipartimento di cui è capoluogo Melo. "Sembra incredibile - ha aggiunto - ma le api hanno attaccato anche noi qui, nel commissariato, e abbiamo vissuto alcune ore come in un assedio".

Leggi Anche Australia, milioni di api in lockdown a causa di un parassita letale

L'attacco delle api alla fiera del libro - L'ufficiale uruguaiano, in un'intervista rilasciata al quotidiano El Observador, ha precisato che lo sciame si è diretto verso la piazza di fronte al commissariato dove era in corso "una fiera del libro, e abbiamo visto la gente fuggire e correre disperatamente in ogni direzione".

L'intervento dei vigili del fuoco - Un totale di 32 persone, ha reso noto il giornale, ha ricevuto assistenza medica, tra questi anche otto bambini. I soccorritori, da parte loro, hanno indicato che l'alveare, da cui è partito il primo attacco, si trovava nelle vie Del Pilar e Aparicio Saravia. I vigili del fuoco, assistiti da una squadra di esperti apicoltori, hanno fumigato una zona di almeno quattro isolati con un prodotto che ha bloccato l'azione delle api. Ora l'operazione, ha segnalato Pedrozo, sarà ripetuta anche in altri due quartieri di Melo, dove è stata segnalata la presenza di altri sciami di insetti.