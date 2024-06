Unhcr: negli ultimi 10 anni raddoppiato il numero dei rifugiati

Le persone costrette alla fuga dal proprio Paese sono raddoppiate negli ultimi 10 anni: è quanto riportato nel Rapporto Global Trends 2024 dell'Unhcr, agenzia dell'Onu per i rifugiati. Il numero complessivo tocca i 120 milioni a maggio 2024 ed è in crescita per il 12esimo anno consecutivo a causa di vecchi e nuovi conflitti. Nel 2023 l'Unhcr ha risposto a un numero in crescita di crisi umanitarie nuove o in peggioramento, dichiarando 43 emergenze in 29 Paesi: si tratta del più alto numero annuale di emergenze dichiarate degli ultimi dieci anni, quadruplicato in soli tre anni.