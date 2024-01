Cos'è l'Unrwa, l'agenzia per i rifugiati palestinesi e "governo parallelo di Gaza"

Il personale

La maggior parte del personale dell'Unrwa sul campo è palestinese. All'inizio del 2022 i rifugiati palestinesi registrati dall'ente dell'Onu erano 5,9 milioni (2,4 milioni in Giordania, 1,6 milioni a Gaza, 901.000 in Cisgiordania, 580.000 in Siria e 487.000 in Libano). Israele accusa da lungo tempo l'Unrwa di perpetuare il problema dei rifugiati palestinesi anziché risolverlo. Come? Estendendo lo status di rifugiato a milioni di discendenti di palestinesi che hanno lasciato le loro case nel 1948 invece di limitarlo solo ai rifugiati originari, come di regola per i rifugiati in tutto il mondo. Non solo, Israele e altre organizzazioni umanitarie sostengono che il materiale scolastico dell'Unrwa glorifichi il terrorismo e l'odio contro gli ebrei. Dallo scoppio della guerra a Gaza, quasi 630.000 persone hanno trovato rifugio in 150 edifici gestiti dall'ente, in migliaia vengono assistiti nelle sue cliniche.