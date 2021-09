Papa Francesco ha incontrato, nel Museo delle Belle Arti di Budapest, il primo ministro Viktor Orban e il presidente della Repubblica d'Ungheria, Janos Ader, con il segretario di Stato Pietro Parolin e il ministro degli Esteri vaticano, Paul Gallagher. L'incontro, si apprende, è durato all'incirca 40 minuti. Il viaggio in Ungheria è il primo del Pontefice dopo l'intervento.

L'incontro di Francesco a Budapest con il presidente della Repubblica d'Ungheria Janos Ader, con il primo ministro Viktor Orban e il vice primo ministro Zsolt Semjen "si è svolto secondo il programma previsto, in un clima cordiale", comunica la Sala stampa vaticana. Erano presenti, con il Pontefice, anche il card. Pietro Parolin, segretario di Stato, e mons. Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati.Tra i vari argomenti trattati, "il ruolo della Chiesa nel Paese, l'impegno per la salvaguardia dell'ambiente, la difesa e la promozione della famiglia".

Papa Francesco "saluta" Alitalia - "Buongiorno a tutti", "grazie per la compagnia": "Questo volo ha un po` il gusto del congedo, perché ci lascia il Maestro delle cerimonie: è l`ultimo viaggio, perché è diventato vescovo. Poi ci lascia l'Alitalia… Tanti congedi, ma riprendiamo i viaggi e questa è una cosa molto importante, perché andremo a portare la parola e il saluto a tanta gente", ha detto Papa Francesco sul volo per Budapest ai giornalisti al seguito.