Papa Francesco: "Su clima e migranti saranno i giovani e la storia a giudicare"

-afp

Per quanto riguarda clima e migrazioni "non è più tempo per alleanze degli uni contro gli altri, ma per la ricerca comune di soluzioni ai problemi di tutti". E' quanto afferma Papa Francesco, aggiungendo: "I giovani e la storia ci giudicheranno su questo. La strada della pace non si trova nelle armi, ma nella giustizia. E noi leader religiosi siamo i primi a dover sostenere tali processi".