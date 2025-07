Undici persone accoltellate in supermercato in Michigan, sei in condizioni critiche

Undici persone sono state accoltellate in un Walmart a Traverse City, in Michigan: secondo le autorità locali un sospetto è in custodia. Gli investigatori ritengono che le persone ferite non fossero state prese di mira in modo specifico. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, un 42enne è entrato nel supermercato e ha accoltellato 11 persone con un coltello a serramanico.