Una roccia blocca i soccorritori a due metri da Rayan, l'Alfredino del Marocco

Marocco col fiato sospeso: si continua a scavare per salvare il piccolo Rayan Afp 1 di 19 Afp 2 di 19 Afp 3 di 19 Afp 4 di 19 Afp 5 di 19 Il piccolo Ryan, in fondo al pozzo da oltre 40 ore ansa 6 di 19 Afp 7 di 19 Afp 8 di 19 Afp 9 di 19 Afp 10 di 19 Afp 11 di 19 ansa 12 di 19 Afp 13 di 19 Afp 14 di 19 Afp 15 di 19 Afp 16 di 19 Afp 17 di 19 Afp 18 di 19 Afp 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

In Marocco i soccorritori stanno continuando a scavare per cercare di raggiungere Rayan, il bimbo di 5 anni che, come Alfredino Rampi nel 1981, è caduto in un profondo pozzo nel quale è rimasto bloccato. Le ultime immagini arrivate dal fondo del pozzo poche ore fa mostrano il piccolo che si muove: alle 7 di sabato mattina è riuscito a bere e mangiare. Per raggiungerlo mancano 2 metri, ma una roccia sta rallentando gli scavi.