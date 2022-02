Come il piccolo Alfredino, in Marocco si cerca di salvare Ryan caduto nel pozzo Facebook 1 di 6 Facebook 2 di 6 Facebook 3 di 6 Facebook 4 di 6 Facebook 5 di 6 Facebook 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

Si era allontanato per giocare nei campi, nella zona rurale vicino alla città marocchina di Chefchauen, come aveva fatto molte altre volte. Ma quando a sera la mamma non lo ha visto rientrare, è scattato l'allarme e si è scoperto che Ryan, 5 anni, era caduto in un pozzo profondo 60 metri. Una vicenda che ricalca quella di Alfredino Rampi, che il 10 giugno 1981, cadde in un pozzo artesiano vicino a Fiumicino. E proprio come allora, si lotta contro il tempo, scavando e cercando di raggiungere il piccolo.