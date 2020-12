Ultimatum della Russia a Navalny: "O rientra martedì o va in prigione"

Afp

Il servizio carcerario russo ha dato un ultimatum al leader dell'opposizione Alexei Navalny: rientro in Russia dalla Germania entro martedì mattina o si apriranno per lui le porte del carcere non appena rimetterà piede in territorio russo. Navalny, avvelenato con un agente nervino ad agosto, è stato trasportato in Germania per essere curato ed è accusato in Russia di aver violato i termini di una sentenza a cui è stato condannato con la condizionale.