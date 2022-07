Ue, von der Leyen lunedì a Baku: sul tavolo l'accordo sull'energia

Il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e la commissaria Ue per l'Energia, Kadri Simson, voleranno lunedì a Baku per rafforzare la cooperazione tra Ue e Azerbaigian nel settore dell'energia.

Lo riferisce l'esecutivo Ue, sottolineando il ruolo chiave del corridoio meridionale del gas nell'approvvigionamento di gas naturale in particolare per l'Europa sudorientale. "La diversificazione delle nostre importazioni di energia è una priorità assoluta", si legge in una nota.