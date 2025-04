Ue, rischio spionaggio: telefoni usa e getta ai funzionari in missione negli Usa

In un clima segnato dalla crescente diffidenza, il commissario Ue per il Commercio, Maros Sefcovic, è impegnato in queste ore a Washington in un nuovo round di colloqui per scongiurare l'escalation della guerra dei dazi. Non sarà l'unico rappresentante Ue a volare oltreoceano: altri tre commissari - Valdis Dombrovskis, Maria Luis Albuquerque e Jozef Sikela - prenderanno parte alle riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, in programma dal 21 al 26 aprile.