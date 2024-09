Ue, nuova Commissione: sei vicepresidenze esecutive, c'è Raffaele Fitto

Saranno sei i vicepresidenti esecutivi, quattro donne e due uomini. Oltre a Raffaele Fitto, proposto vicepresidente responsabile della coesione, gli altri saranno la spagnola Teresa Ribera Rodriguez, responsabile Transizione pulita, giusta e competitiva, che sarà anche responsabile alla Competizione. L'altra vicepresidente esecutiva sarà la finlandese Henna Virkkunen, responsabile per la Tecnologia, la Sovranità, la Sicurezza e la Democrazia. Il terzo ruolo di vicepresidente andrà a Stéphane Séjourné, presidente esecutivo per la Prosperità e la Strategia industriale. Il francese sarà anche responsabile per l'Industria, le Piccole e medie imprese e il Mercato unico. La quarta nomina proposta da von der Leyen è quella di Kaja Kallas, Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, mentre la quinta proposta è quella della romena Roxana Minzatu, responsabile per la Capacità e preparazione delle persone.