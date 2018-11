Ue, Mogherini: ci attendiamo Russia interrompa pressioni su Ucraina

"Alla Russia mandiamo un chiaro segnale, dicendo che ci aspettiamo che interrompa le pressioni sull'Ucraina". Lo ha affermato in conferenza stampa l'Alto rappresentante dell'Unione europea, Federica Mogherini, a margine del consiglio Affari esteri. "Sono allo studio azioni per sostenere le aree colpite, in Ucraina, con misure concrete che saranno comunicate una volta ufficializzate", ha aggiunto.