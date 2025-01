Ue, lettera di Kaja Kallas ai 27: "Confermare Di Maio come inviato nel Golfo"

L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri, Kaja Kallas, in una lettera inviata ai 27 Paesi membri, ha proposto la proroga fino al 28 febbraio 2027 del mandato di Luigi Di Maio come inviato speciale per l'Ue nel Golfo Persico. L'ex ministro degli Esteri italiano è in carica dal giugno 2023.