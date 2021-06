Ue: eliminare i morti sul lavoro, approccio a "visione zero"

ansa

"Migliorare la prevenzione sulle malattie e gli infortuni sul lavoro". E' uno degli obiettivi chiave sui quali punta la Commissione europea con l'adozione del quadro strategico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per il periodo 2021-2027. Verrà quindi promosso un approccio a "visione zero" per eliminare le morti bianche.