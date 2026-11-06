La Ue contro TikTok: il feed "Per te" può alimentare spirali dannose

La replica dell'azienda non si è fatta attendere: "La Commissione ha rilasciato una serie di dichiarazioni che sono sostanzialmente inesatte e travisano l'architettura della nostra piattaforma e il nostro impegno per la sicurezza degli utenti", ha dichiarato un portavoce. "Tuteliamo la nostra community garantendo agli utenti un controllo diretto e intuitivo sulla loro esperienza di fruizione dei contenuti", ha aggiunto.