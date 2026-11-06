La Ue contro TikTok: il feed "Per te" può alimentare spirali dannose

"L'algoritmo di TikTok può alimentare spirali dannose per la salute mentale degli utenti". Lo ha stabilito la Commissione europea in via preliminare, in quanto la piattaforma di origine cinese ha violato il Digital Services Act (Dsa) a causa del cosiddetto "rabbit hole effect" (effetto tana del bianconiglio): l'effetto spirale dei contenuti nel suo sistema di raccomandazione.
La decisione
Il feed "Per te" di TikTok, spiega l'esecutivo europeo, mostra agli utenti un flusso continuo di video personalizzati, inclusi quelli che riguardano difficoltà legate alla salute mentale o all'immagine corporea. Più un utente interagisce con un determinato tipo di contenuto, più l'algoritmo del feed ne propone di simili. Questa impostazione può risultare dannosa quando l'esposizione, incessante e ripetuta, riguarda ad esempio i contenuti incentrati su tristezza, isolamento o immagine corporea. Secondo la Commissione, queste spirali possono avere un impatto negativo sulla salute mentale degli utenti, in particolare di quelli più vulnerabili.
Contro l'algoritmo
Il feed si basa sull'algoritmo, che privilegia la presentazione di contenuti basata sul tempo di visione. Per questo la Commissione ritiene che TikTok debba modificarne la progettazione. Nello specifico, la piattaforma dovrebbe basarsi maggiormente sulle preferenze esplicite degli utenti, escludere il tempo di visione come parametro per la raccomandazione dei contenuti e migliorare l'accessibilità e l'usabilità degli strumenti di controllo a disposizione degli utenti.
La risposta di TikTok
La replica dell'azienda non si è fatta attendere: "La Commissione ha rilasciato una serie di dichiarazioni che sono sostanzialmente inesatte e travisano l'architettura della nostra piattaforma e il nostro impegno per la sicurezza degli utenti", ha dichiarato un portavoce. "Tuteliamo la nostra community garantendo agli utenti un controllo diretto e intuitivo sulla loro esperienza di fruizione dei contenuti", ha aggiunto.
Possibile multa
Sarà il Comitato europeo per i servizi digitali a decidere su un'eventuale sanzione a TikTok, per un importo che può arrivare fino a un massimo del 6% del fatturato annuo totale a livello mondiale.