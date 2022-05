Ue, Borrell: "Fare presto su accordo per stop a greggio russo"

L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Josep Borrell ha detto di essere al lavoro "per arrivare a un accordo tra tutti i Paesi europei, per fermare l'importazione di petrolio dalla Russia".

"Si farà. E se non si fa presto, cioè entro questo fine settimana - ha aggiunto - dovrò far riunire il Consiglio dei ministri degli Affari esteri per avere un accordo politico".