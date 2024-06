Ue, Antonio Costa: chi è il nuovo presidente del Consiglio europeo

Otto anni sindaco di Lisbona, più di otto anni premier del Portogallo e ora presidente del Consiglio europeo. La terza vita politica del 62enne Antonio Costa arriva a pochi mesi da un passo indietro nello scandalo per corruzione che ha travolto il governo portoghese. Con tanto di errore giudiziario: per una trascrizione di un'intercettazione telefonica è stato messo sulla graticola, ma non si parlava di lui bensì di un omonimo, ministro del suo governo. La magistratura ha ammesso l'errore ma la frittata era fatta e Costa si era già dimesso, proclamandosi comunque estraneo ai fatti.