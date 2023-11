Portogallo, errore nelle intercettazioni: il premier Costa confuso con il ministro dell'Economia

Tgcom24

La notizia aveva come fonte l'avvocato di uno degli inquisiti, Diogo Lacerda Machado, attualmente in stato di fermo e per il quale il pm ha chiesto il carcere preventivo. Nella telefonata Lacerda Machado promette a un altro degli imprenditori inquisiti, Afonso Salema, direttore generale di Start Campus, di poter intercedere presso il ministro dello Sviluppo economico, Antonio Costa Silva.

Le intercettazione e lo scambio di persona Secondo gli inquirenti, Costa sarebbe intervenuto personalmente per favorire gli interessi della società Start Campus. In una delle telefonate riportate nell'indagine, Salema avrebbe suggerito a Lacerda Machado di parlare con qualcuno del governo per chiedere alla Commissione europea di modificare i codici di attività economica per i centri dati. Per l'avvocato di Lacerda Machado questo era l'unico riferimento, agli atti, che collegherebbe il suo assistito al premier portoghese. Collegamento che tuttavia verrebbe a cadere dopo il chiarimento dell'equivoco sui nomi. Restano comunque altre registrazioni, da quanto è trapelato finora, in cui gli intercettati farebbero il nome di Antonio Costa, primo ministro.

Il caso Costa e l'inchiesta per presunta corruzione L'inchiesta, ribattezzata "Operazione Influencer", ha come oggetto atti di supposta corruzione, abuso d'ufficio e traffico d'influenze legati a grossi investimenti nell'ambito della transizione energetica, in particolare nel business delle miniere di litio, l'idrogeno verde e la creazione di un grosso data center nella città di Sines. Costa è oggetto di un'indagine da parte della Procura della Repubblica insieme al ministro delle Infrastrutture, Joao Galamba, e al presidente dell'Agenzia portoghese per l'ambiente, Nuno Lacasta.