Portogallo, inchiesta per corruzione: si dimette il premier Costa

Il primo ministro del Portogallo, Antonio Costa, si è dimesso.

In un messaggio in diretta alle tv nazionali, il premier ha confermato la notizia circolata sull'esistenza di un'indagine sulla corruzione che coinvolge lui e alcuni suoi collaboratori ma si è detto "fiducioso nel funzionamento della giustizia". Costa si è messo a disposizione per chiarire ogni sospetto sul suo operato.