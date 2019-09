Ucrainagate, i dem puntano al voto su impeachment Trump entro novembre

Trump: "Impeachment è truffa" - "E' scandaloso quello che i democratici stanno facendo", ovvero la "truffa dell'impeachment". Così su Twitter Trump, accusando i dem di non far nulla sul fronte delle armi e delle infrastrutture. "Gli unici a cui non piace la mia conversazione con il nuovo presidente ucraino sono coloro che ascoltano Adam Schiff", il democratico presidente della commissione di Intelligence della Camera.



Trema il capo dello staff della Casa Bianca - Trump sarebbe fortemente irritato con Mick Mulvaney per la sua mancanza di strategia dopo la pubblicazione del sommario della conversazione telefonica fra il presidente americano e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. La frustrazione di Trump sarebbe così elevata che nelle ultime ore avrebbe tenuto una serie di incontri con i suoi consiglieri e legali per trovare una strategia per rispondere agli effetti della telefonata.



Il caso - Trump è sotto accusa, infatti, per aver chiesto in una telefonata al presidente ucraino Voldymyr Zelenski di contattare il ministro della giustizia Usa, William Barr, per discutere la possibile apertura di un'indagine per corruzione su Joe Biden e suo figlio.