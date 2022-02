Ucraina, Zelensky: "Siamo rimasti soli, il mondo guarda da lontano"

In un nuovo discorso il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha detto che "l'Ucraina è rimasta sola, il mondo guarda cosa sta accadendo qui da lontano".

Secondo Zelensky "le sanzioni non sono riuscite a convincere la Russia a desistere". Il presidente ucraino si è però anche detto sicuro che la Russia dovrà aprire un dialogo "prima o poi per mettere fine alle ostilità e fermare questa invasione. Prima inizia questo dialogo, minori saranno le perdite per la Russia".