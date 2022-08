Ucraina, Zelensky sente Stoltenberg: focus su prigioneri di guerra

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha discusso con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg la questione dei prigionieri di guerra ucraini.

"Nei negoziati con Stoltenberg ho prestato particolare attenzione alla questione dei nostri prigionieri di guerra trattenuti dalla Russia - ha spiegato Zelensky - in particolare, questo vale anche per l'attacco terroristico russo a Olenivka, che deve diventare l'argomento finale affinché tutti i Paesi civili del mondo riconoscano ufficialmente la Russia come stato terrorista".