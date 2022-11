Ucraina, Zelensky: "Libereremo anche il Donbass e la Crimea" | Dugin attacca Putin, poi aggiusta il tiro: "Lui e la Russia non si arrenderanno mai"

La guerra in Ucraina giunge al 262esimo giorno.

Zelensky annuncia i prossimi obiettivi della controffensiva ucraina: "Libereremo anche il Donbass e la Crimea". Aleksandr Dugin, filosofo e ideologo del nazionalismo russo, attacca duramente Vladimir Putin dopo la ritirata dalla città di Kherson, definita come "l'ultima linea rossa" accettabile per l'operazione militare speciale in Ucraina. Poi però afferma: "Nessuno gli ha voltato le spalle, lui e la Russia non si arrenderanno mai". Intanto nella città appena liberata dall'occupazione viene introdotto il coprifuoco dalle 17 alle 8 "per motivi di sicurezza". Durante il ritiro le truppe di Mosca hanno fatto saltare almeno sette ponti nella regione meridionale, di cui quattro sul fiume Dnepr. Il presidente Zelensky esulta: "Kherson è nostra". Il procuratore ucraino: "No a colloqui con Mosca". Intanto Medeved avverte: "Non abbiamo ancora usato tutto l'arsenale".