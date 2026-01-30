Ucraina, Zelensky: "Pronti per de-escalation, ma Mosca ha interrotto lo scambio di prigionieri"

iniziata la "tregua del gelo"

30 Gen 2026 - 10:02
In un incontro con la stampa, Volodymyr Zelensky ha affermato che non ci sono accordi ufficiali tra Kiev e Mosca circa una possibile tregua energetica, precisando che il tema è stato sollevato dagli Stati Uniti durante i negoziati di Abu Dhabi del 23 e 24 gennaio. "Se la Russia non attacca il nostro settore energetico, sia esso di produzione o altro, noi non attaccheremo il loro", ha affermato il presidente ucraino che si dice pronto per una de-escalation per porre fine al conflitto.

Mosca interrompe lo scambio di prigionieri

 Le trattative, però, potrebbero arenarsi, o quantomeno subire un'importante battuta d'arresto, dopo che la Russia, stando a Zelensky, ha deciso di interrompere lo scambio di prigionieri con Kiev. "I russi non sono molto interessati perché ritengono che non porti loro nulla", ha affermato il leader ucraino.

"No a compromessi su integrità territoriale"

 "Abbiamo detto più volte di essere pronti a compromessi che portino a una vera fine della guerra, ma che non siano certamente correlati a un cambiamento nell'integrità territoriale dell'Ucraina", ha affermato Zelensky, riferendosi in particolare alla regione del Donetsk e al controllo della centrale nucleare di Zaporizhia, aggiungendo che gli Stati Uniti comprendono questa posizione e propongono un compromesso legato alla zona economica libera. 

Zelensky invita Putin a Kiev

 Il presidente ucraino ha categoricamente respinto la possibilità di un incontro con Vladimir Putin a Mosca. "Certamente è impossibile che io incontri Putin a Mosca. È la stessa cosa che incontrare Putin a Kiev: posso anche invitarlo a Kiev, che venga. Lo invito pubblicamente, se avrà il coraggio, ovviamente", ha detto Zelensky.

