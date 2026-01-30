Ucraina, Zelensky: "Pronti per de-escalation, ma Mosca ha interrotto lo scambio di prigionieri"

In un incontro con la stampa, Volodymyr Zelensky ha affermato che non ci sono accordi ufficiali tra Kiev e Mosca circa una possibile tregua energetica, precisando che il tema è stato sollevato dagli Stati Uniti durante i negoziati di Abu Dhabi del 23 e 24 gennaio. "Se la Russia non attacca il nostro settore energetico, sia esso di produzione o altro, noi non attaccheremo il loro", ha affermato il presidente ucraino che si dice pronto per una de-escalation per porre fine al conflitto.