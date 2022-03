Ucraina, Zelensky: negoziati con Mosca abbastanza difficili

"I negoziati tra l'Ucraina e la Russia sono abbastanza difficili".

Lo ha detto Volodymyr Zelensky, in un'intervista con il canale televisivo americano Nbc. Il presidente ucraino ha quindi osservato che "qualsiasi guerra potrebbe essere finita al tavolo dei negoziati". Allo stesso tempo, non ha commentato le informazioni apparse in precedenza nei media sulle presunte condizioni di un possibile accordo tra le parti.