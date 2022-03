Ucraina, Zelensky: "Lottiamo in ogni città, cacceremo gli invasori"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky torna a esortare i cittadini alla resistenza, "Ucraini, passate all'offensiva.

In tutte le nostre città, dove il nemico ha invaso. Uscite per le strade. Dobbiamo lottare ogni volta che ne abbiamo un'opportunità", afferma in un videomessaggio diffuso sui social. "L'occupazione è temporanea.- La nostra gente non si tira indietro. Urlano agli occupanti di tornare a casa, li spingono fuori dal nostro territorio".