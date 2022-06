Ucraina, Zelensky: "Libereremo sicuramente tutte le città occupate"

"Non abbiamo dubbi che libereremo tutte le città temporaneamente occupate.

Accadrà sicuramente". Lo ha detto Volodymyr Zelensky, che ha incontrato gli sfollati di Mariupol durante una visita a Zaporizhzhia. Ispezionando alcune postazione dell'esercito, il presidente ucraino ha ringraziato i militari "per il loro grande lavoro, per il loro servizio, per aver protetto tutti noi, il nostro Stato. Grazie a tutti".