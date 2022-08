Ucraina, Zelensky: "La guerra deve finire con la liberazione della Crimea"

La guerra della Russia contro l'Ucraina "è iniziata con la Crimea e deve finire con la Crimea, con la sua liberazione".

Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo messaggio serale. Il leader ucraino ha quindi affermato che "l'occupazione russa della Crimea costituisce una minaccia per tutta l'Europa e per la stabilità mondiale. Non ci sarà una pace stabile e duratura in molti Paesi sulle rive del Mar Mediterraneo finché la Russia sarà in grado di usare la nostra penisola come base militare".