Ucraina, Zelensky: "Da negoziati segnali positivi ma non ci fidiamo"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato su Telegram il primo giorno di negoziati in Turchia.

"I segnali che arrivano dalla piattaforma negoziale possono essere definiti positivi - ha detto -. Naturalmente, vediamo tutti i rischi e non vediamo alcun motivo per fidarci delle parole di alcuni rappresentanti di uno Stato che continua a combattere per la nostra distruzione. Gli ucraini non sono persone ingenue. Gli ucraini hanno già capito, durante questi 34 giorni di invasione e negli ultimi otto anni di guerra nel Donbass, che ci si può fidare solo di un risultato concreto".