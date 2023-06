Ucraina, il Gruppo Wagner recluta esperti di videogiochi per pilotare droni

Giovani tra i 21 ei 35 anni che abbiano un "background di gaming" e una "esperienza nei simulatori di volo su joystick" .

Questo l'ultimo annuncio diffuso sulle piattaforme social dal Gruppo Wagner , la compagnia militare privata dell'oligarca russo Yevgeny Prigozhin , che cerca nuovo personale per rinforzare le sue fila di mercenari con specialisti di droni per la guerra in Ucraina, ma anche in Africa. Requisito fondamentale? Essere patiti di videogiochi.