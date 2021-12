Ue, il Consiglio europeo: "Un'aggressione russa all'Ucraina avrà enormi conseguenze"

"Rafforzare la cooperazione con i Paesi di frontiera" - Nelle conclusioni del Consiglio Ue sul dossier migranti si legge inoltre di "considerare i modi per rafforzare la cooperazione e gli accordi per sostenere gli Stati membri che affrontano sfide specifiche alle frontiere esterne dell'Ue, incluse le guardie di frontiera e la sorveglianza aerea".

"Lavorare a misure contro strumentalizzazione e tratta" - Il Consiglio europeo ribadisce poi "la sua condanna dei tentativi di Paesi terzi di strumentalizzare i migranti a fini politici. Sottolinea la necessita' di sviluppare strumenti per affrontare la strumentalizzazione della migrazione. Chiede un rapido lavoro sulla proposta sulle misure contro gli operatori dei trasporti che facilitano o si dedicano alla tratta di persone o al traffico di migranti in relazione all'ingresso illegale nel territorio dell'Unione europea".

"Complementari alla Nato, che rimane il fondamento" - L'Ue si impegna a cooperare strettamente con la Nato, "nel pieno rispetto dei principi enunciati nei trattati e di quelli concordati dal Consiglio europeo, compresi i principi di inclusività, reciprocità e autonomia decisionale dell'Unione. Le relazioni transatlantiche e la cooperazione Ue-Nato sono fondamentali per la nostra sicurezza globale. Un'Ue più forte e più capace contribuirà positivamente alla sicurezza globale e transatlantica ed è complementare alla Nato, che rimane, per quegli Stati che ne fanno parte, il fondamento della loro difesa collettiva".

"Più responsabilità e capacità di agire in autonomia" - L'Europa si è detta inoltre "impegnata a favore dell'ordine internazionale basato su regole, con le Nazioni Unite al centro, e a rafforzare la cooperazione con i partner di tutto il mondo per affrontare insieme le minacce e le sfide comuni. Di fronte all'aumento dell'instabilità globale, alla crescente concorrenza strategica e alle complesse minacce alla sicurezza, l'Ue assumera' maggiori responsabilità per la propria sicurezza e nel campo della difesa, seguira' una linea d'azione strategica e aumentera' la sua capacita' di agire in modo autonomo".