Draghi alla Ue: "Decise restrizioni per mantenere vantaggio su Omicron"

Il premier Mario Draghi, al summit Ue dedicato al Covid, ha ricordato come la variante Omicron sia per ora meno diffusa in Italia che in altri Stati. "Occorre mantenere questo vantaggio - ha spiegato Draghi -. Questa la ragione alla base della decisione di far fare i test a chi entra in Italia. Il coordinamento a livello Ue deve essere guidato dal principio di massima cautela", ha ricordato. Le misure di Roma hanno provocato malumori negli altri governi.