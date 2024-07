Ucraina, venti Paesi Ue contro Orban: "Da lui condotta sleale" | "Nessuno gli ha chiesto di mediare"

Una ventina di Stati membri dell'Ue intendono affrontare l'Ungheria al vertice Coreper dopo le missioni di pace in solitaria di Viktor Orban. L'accusa è di slealtà. Orban, infatti, in alcune delle sue dichiarazioni a Mosca "è andato direttamente contro le conclusioni del Consiglio Europeo". Si rimprovera la confusione generata dal premier ungherese tra l'operare come leader di un singolo Paese e a nome della presidenza. Nel mirino alcune sue frasi, nel recente incontro con Putin, sulla guerra in Ucraina. Il portavoce della Commissione Europea, Eric Mamer: "Nessuno gli ha chiesto di mediare".